Stolperstein in der Ensheimer Straße Besucher aus USA suchen Familiengeschichte

Dieter Wirth erhielt eine Anfrage von Karen und Gerard Amsterdam. Das Ehepaar lebt in San Diego in den USA. Theodor Ochs war ein Onkel der Mutter von Karen Amsterdam. Wirth organisierte einen Aufenthalt der beiden in St. Ingbert, den sie in eine Europareise einfügten. Wirth begleitete Karen und Gerard ins Rathaus, wo Oberbürgermeister Ulli Meyer das Ehepaar empfing, anschließend ging es in die Ensheimer Straße, wo Ortsvorsteherin Irene Kaiser und Archiv-Mitarbeiter Michael Dahl die Gäste begleiteten. Mit dabei stets Christof Pies, der der Synagogengemeinde Laufersweiler angehört. Dort leben viele Vorfahren der Familie Ochs, ebenso wie im nicht weit entfernten Gemünden. Pies will ein Denkmal errichten, das an die Geschichte der Juden in der Region um Bad Kreuznach erinnert. Er stellte schließlich auch den Kontakt her zu Dieter Wirth, der in seiner Zeit als Archivar mit dazu beigetragen hatte, dass in St. Ingbert 52 Stolpersteine im Gedenken an die Schicksale ehemaliger jüdischer Mitbürger verlegt wurden.