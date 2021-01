Sternsingeraktion in St. Ingbert : Sternsinger-Aktion soll trotz Corona stattfinden

Die Sternsingeraktion istin St. Ingbert anders als in den Vorjahren geplant. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

St. Ingbert Auch in Zeiten von Corona wollen die Verantwortlichen der St. Ingberter Pfarrei Heiliger Ingobertus alles dafür tun, dass die Sternsingerinnen und Sternsinger den Segen zu den Menschen und in die Häuser bringen.

Denn gerade in diesen Zeiten sei der Segen ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts. In diesem Jahr steht die Ukraine als Beispielland im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. Der Fokus liegt auf dem Thema Arbeitsmigration: Die Arbeitssituation und die niedrigen Löhne im eigenen Land bringen viele Menschen dazu, ins Ausland zu gehen. Die internationale Arbeitsorganisation schätzt, dass rund 1,5 Millionen Ukrainer im Ausland arbeiten – die meisten in Europa. Somit werden vor allem viele Kinder vaterlos, da diese in anderen Ländern, wie auch in Deutschland, für den Unterhalt der Familie zu Hause sorgen müssen.

Unter dem Leitwort „Kindern halt geben – in der Ukraine und weltweit“ erfahren die Kinder und Jugendlichen in der Vorbereitung, wie wichtig Halt und Geborgenheit für junge Menschen sind. Und sie erleben, dass wir gerade in dieser Zeit solidarisch sind mit Kindern in anderen Teilen der Welt.

Unter dem Vorbehalt, dass es keinen weiteren Lockdown gibt, findet vom 4. bis 10. Januar die Sternsingeraktion statt, allerdings in einer anderen Form, um den Bekämpfungsmaßnahmen gegen das Coronavirus gerecht zu werden. Kinder und Jugendliche mitsamt ihren Eltern (aus einem Hausstand) werden die Straßen in St. Ingbert Mitte ablaufen und in die Briefkästen einen Sternsinger-Brief einwerfen. Darin befindet sich unter anderem der Segensaufkleber.

Darüber hinaus werden am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Januar, in den offenen Kirchen zeitweise Mitwirkende anwesend sein, die den Besuchern nicht nur Infos über die Aktion geben können, sondern auch die Segensaufkleber verteilen und Spenden für die weltweiten Projekte sowie Süßigkeiten für die Sternsinger entgegennehmen. Alternativ können Spenden auch überwiesen werden. Damit diese Aktion gelingen kann, sollen sich Gemeindemitglieder bereit erklären, mit den Personen aus ihrem Hausstand in ihrer Gemeinde die Sternsinger-Briefe auszuteilen, damit möglichst viele St. Ingberter den Segen fürs neue Jahr empfangen.