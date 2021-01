Sternsinger in St. Ingbert : Statt Gesang gab es dieses Jahr Briefe

St. Ingbert Die alljährliche Sternsingeraktion fand in St. Ingbert wegen Corona dieses Jahr etwas anders statt.

So fand in der Woche vom 4. bis 10. Januar 2021 die Sternsingeraktion wie folgt statt: Kinder und Jugendliche mitsamt ihren Eltern (aus einem Hausstand) liefen die Straßen in St. Ingbert-Mitte ab und warfen einen Sternsingerbrief in die Briefkästen ein. Darin befand sich der Segensaufkleber, ein Flyer mit Grußwort der Pfarrei, mit einem Rezept für ein typisches Gericht aus der Ukraine sowie eine Anleitung für die Aktion „Freundschaftsbändchen“ und schließlich ein Flyer des Kindermissionswerks samt Spendentütchen. Auch waren am betreffenden Wochenende zu bestimmten Zeiten Mitglieder aus den Gemeinden in den offenen Kirchen präsent, um über die Sternsingeraktion zu informieren, den Besuchern Segensaufkleber zu geben und um Spenden beziehungsweise Süßigkeiten entgegenzunehmen. Über die Aktion wurde im Vorfeld auf unterschiedliche Weise informiert und für sie geworben: Mitteilung über die lokalen Zeitungen und den Pfarrbrief, Anschreiben an die Kinder und Jugendlichen und nicht zuletzt mittels der Homepage der Pfarrei, auf der auf verschiedene Infos, Materialien und sogar auf ein selbst erstelltes Video zur diesjährigen Aktion zugegriffen werden konnte.