Sternsinger in St. Ingbert : Sternsinger zogen in St. Ingbert von Haus zu Haus

Die Sternsinger der Pfarrei St. Hildegard St. Ingbert vor der Pfarrkirche. Foto: Jörg Martin

St Ingbert 19 Kinder waren am Wochenende in der Innenstadt unterwegs, um die Segensbitte zu überbringen und Spenden zu sammeln.

Von Jörg Martin

„Das ist sehr wichtig. Es hat was gefehlt“, freut sich Gisela Hähner am Samstagnachmittag. Die Frau aus der Theresienstraße hat gerade zum ersten Mal nach zwei Jahren der Pandemie wieder Besuch von den Sternsingern bekommen. Die haben ihr Lied gesungen und durften mit Kreide das „C+M+B 2023“ auf die Tür schreiben. Das steht für die Segensbitte „Christus mansionem benedicat“ und bedeutet „Christus segne dieses Haus“. Dafür gab es eine Geldspende für einen guten Zweck und noch was Süßes.

„Es ist wichtig, dass die Tradition bleibt und wieder Normalität einkehrt“, so die Christin gegenüber unserer Zeitung. Und sie schaut auch in Richtung von Sebastian Schmitt, Maria Trier, Sebastian Seidler und Phil Trier, die ihr, zusammen mit Rita Schmitt als Betreuerin, eine Freude gemacht haben. Die Fünf sind ein Teil der 19 Sternsinger von St. Hildegard, die am vergangenen Wochenende unterwegs waren. Freitags besuchten sie die Kita St. Hildegard und die Senioreneinrichtung Barbara-Heim. Samstags und sonntags waren sie in fünf Gruppen, vier mal vier und einmal drei Sternsinger, im Gebiet von der Kohlenstraße bis zur Laabdell und vom Grubenweg bis zum Steinbruch sowie zur Elversberger Straße unterwegs. Sie hatten Marie-Sophie Metzger, Rita Schmitt, Sabrina Schmitt, Andrea Schmitt, Natalie Hasler und Petra Mailänder als Betreuerinnen zur Seite.

„Es handelt sich um die Kinder, die meist 2013 geboren sind und dieses Jahr erstmals zur heiligen Kommunion gehen werden“, erklärt uns Gabriele Metzger. Sie ist die Sternsinger-Beauftragte von St. Hildegard. „Anfangs war ich nur einfach mit unterwegs. Aber ich mache das schon zum 17. Mal“, blickt die Frau der Kirchengemeinde zurück. Wie Metzger mitteilt, hat sie aber auch Verstärkung durch Kinder, die etwas älter sind und/oder einer anderen Pfarrei angehören. Und das Ungewöhnliche: Sogar Protestanten und Muslime aus Syrien verstärken die Truppe. Ein Kind hat einfach seine Freunde zusammengetrommelt. „Ich freue mich, dass viele Kinder da sind“, ist Gabriele Metzger glücklich. Denn nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sei das nicht selbstverständlich. Dabei ist der Zweck, Spenden für das weltweite Kindermissionswerk zu sammeln, etwas Besonderes. „Es ist die größte Aktion von Kindern für Kinder, und es wird sehr streng überwacht“, schwärmt die Sternsinger-Beauftragte. Damit werden etwa Schulen und Kindergärten in Indonesien finanziert. Es geht vordergründig um Bildung und Hilfe zur Selbsthilfe. Ein weiterer Spendenempfänger wird auch dieses Mal wieder ein Pater in Indien sein, der dort ein Behindertenheim leitet, so Gabriele Metzger. Weitere Projekte sind in Ghana und Rumänien. Auch dort hat Corona Spuren hinterlassen. Viele konnten ihrer Arbeit nicht nachgehen, weil sie wegen der Lockdowns das Haus nicht verlassen durften. Somit blieben sie ohne Einnahmen und Lebensmittel. Sicher sei schon jetzt, dass pro Projekt 1000 Euro an Spenden weitergereicht werden. Der Rest werde über die gesamte Pfarrgemeinde Heiliger Ingobertus abgewickelt.