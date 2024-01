Sternsinger in St. Ingbert Sternsinger überbringen ihren Segen im St. Ingberter Rathaus

Am Dreikönigstag, also an diesem Samstag, 6. Januar, und Sonntag, 7. Januar, werden die Sternsinger durch die Straßen von St. Ingbert ziehen, auf Wunsch ihren Segen hinterlassen und um eine Spende bitten. Die Kinder der Kita St. Franziskus werden am Montag, 8. Januar, als Sternsinger in den Straßen im unmittelbaren Umkreis der Kita unterwegs sein. Mit gutem Beispiel voran ging Ulli Meyer und steckte einen Geldschein in die Spendendose. Der Besuch im Rathaus an diesem Morgen war nach dem Fidelishaus und der Tagespflege „Glück auf“ die fünfte Anlaufstation der Sternsinger-Gruppe.