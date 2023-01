Besuch im St. Ingberter Rathaus : Die Sternsinger bringen ihren Segen

St Ingbert Vor dem Besuch der Häuser in St. Ingbert kamen Sternsinger bereits ins Rathaus.

Am kommenden Wochenende werden Sternsinger der Pfarrei Heiliger Ingobertus und der protestantischen Christuskirchengemeinde in St. Ingbert durch die Straßen ziehen, Menschen ihren Segen geben und darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Kinderschutz ist – für Kinder in Indonesien und überall auf der Welt. Mit Luna-Fleur Hüther (9), Jonas Jung (10) und Luise-Fee Hüther (11) waren drei der St. Ingberter Sternsinger am Mittwochmorgen auch im Rathaus zu Besuch. Im Gewand der Heiligen Drei Könige mit Kronen und einem Stern sagte das Trio der kleinen Könige im Besprechungszimmer des OBs zunächst ihren „Mit froher Liebe“ beginnenden Segensspruch auf. Dann stimmten die Kinder das Sternsingerlied „Stern über Bethlehem“ an. Gesanglich unterstützt wurden sie dabei von ihren Begleiter Coroline Hüther und Manuela Jung, die die Sternsingeraktion in St. Franziskus und St. Konrad koordiniert.