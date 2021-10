Sterbekasse Puddelwerk St. Ingbert : Sterbekasse Puddelwerk tagt im DJK-Heim

(red) Die Sterbekasse Puddelwerk lädt die Mitglieder zur Jahreshaupversammlung mit Neuwahl des Vorstandes am Freitag, 8. Oktober, in das DJK-Sportheim, Obere Rischbachstraße 1, in St. Ingbert ein. Beginn: 17 Uhr.

