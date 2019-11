Polizei sucht Zeugen : Auf Straße platzierter Stein sorgt für schweren Unfall

St. Ingbert Ein auf der Straße liegender Stein hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 112 zwischen St. Ingbert und Elversberg verursacht. Wie die Polizei berichtet war ein 26-Jähriger aus St. Ingbert Samstag früh, 23. November, gegen 1 Uhr mit seinem Mercedes A-Klasse auf der L112 Richtung St. Ingbert unterwegs.

Laut Polizei verkantet sich der Stein unter dem Fahrzeug, wurde über 60 Meter lang mitgerissen, löste sich dann und flog gegen die Front des Ford Ka einer 18-Jährigen aus Ensheim, die zu diesem Zeitpunkt die Landstraße in Richtung Elversberg befahren hat. Wie durch ein Wunder kamen die Fahrzeuge nicht von der Fahrbahn ab und weder Fahrer, noch Insassen der Fahrzeuge wurden verletzt. Der Ford Ka wurde am Frontstoßfänger beschädigt und war weiterhin fahrbereit. Bei dem Mercedes wurden drei Räder beschädigt und die Ölwanne wurde aufgerissen.

Das so freigewordene Öl musste durch die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte, die mit drei Einsatzfahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten angerückt war, so abgebunden werden, dass es nicht ins Erdreich gelangen konnte. Anschließende Säuberungsarbeiten auf der Fahrbahn durch den Landesbetrieb für Straßenbau dauerten bis 3.30 Uhr an. Der Mercedes musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.