Ortsrat Rentrisch Stefan Paulus tritt selbstbewusst in große Fußstapfen

Politikverdrossenheit ist hier kein Problem. Gut 40 interessierte Personen wollten am Montagabend in Rentrisch mit dabei sein, als sich der Ortsrat neu formierte und nach der langen Ära von Dieter Schörkl dessen Nachfolger wählte. Die Neuwahl des Ortsvorstehers nahm dabei jedoch den nach der Ortsratswahl in Rentrisch (CDU: 69,7 Prozent, SPD: 30,3 Prozent) zu erwartenden Verlauf.