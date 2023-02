Ehrung durch die Stadt St Ingbert : Leben für das Turnen und den Verein

St Ingbert Die Stadt St. Ingbert würdigte Stefan Hien, der für sein großes Engagement bei m TV St. Ingbert die Sportplakette des Saarlandes erhielt.

(red) Nur zehn Menschen wird pro Jahr die Sportplakette des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport verliehen. 2022 hat eine davon der St. Ingberter Stefan Hien bekommen. Eine ganz besondere Auszeichnung, die er im Dezember in der Staatskanzlei erhielt. Da Oberbürgermeister Ulli Meyer zu dem Termin in Saarbrücken verhindert war und durch Bürgermeisterin Nadine Backes vertreten wurde, lud er Stefan Hien nun ins Rathaus ein, um ihm persönlich zu gratulieren. „Sie engagieren sich wirklich außergewöhnlich für den Turnsport in St. Ingbert und im Saarland. Vor allem zeichnet Sie aus, dass Sie sich besonders engagiert für den Nachwuchs einsetzen. Das gilt nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern sie fördern den Gemeinsinn und den Zusammenhalt in der Gesellschaft – und das mit so viel Freude. Herzlichen Dank dafür!“, hob Ulli Meyer hervor.