Feuerwehr St. Ingbert : Statt Jahresabschluss gabs Weihnachtstaschen

Sie ermöglichten die Beschaffung und Verteilung der Weihnachtspräsente für die St. Ingberter Alterswehr: (von links). Klaus Lang und Erich Zitt (Löschbezirk St. Ingbert), Robert Paulus (Löschbezirk Rentrisch), Erich Zitt (Organisator), Siegbert Unbehend (Löschbezirk Hassel), Robert Peters (Löschbezirk Rohrbach), es fehlt Herbert Schmitt (Oberwürzbach). Foto: Florian Jung

St. Ingbert Kleine Präsente erhalten die Kameradschaft: Albert Zitt organisierte für die St. Ingberter Alterswehr einen Ersatz für die ausgefallene Feier.

Die regelmäßigen Treffen der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in St. Ingbert sind in Normalzeiten ein Treffpunkt und Austausch der ehemaligen aktiven Feuerwehrleute. Durch die Corona-Pandemie sind diese Treffen zum Schutz der Gesundheit aller Mitglieder ausgesetzt. Die Mehrzahl der Angehörigen gehört der Risikogruppe an. Nicht nur die regelmäßigen Treffen, sondern auch der Jahresabschluss im Rathaus konnte in diesem Jahr nicht stattfinden. Albert Zitt aus Hassel, verantwortlich für die Alterswehr im Kreis, wollte den Ausfall so nicht stehen lassen. Kurzerhand organisierte er für die Kameraden einen Jahresabschluss für zu Hause.

Zitt organsierte im französischen Saverne das bekannte „Bière de Noel“, in Homburg Bockbier und Lyoner in Saarbrücken. Im Rathaus holte er die Weihnachtsgrüße für die Alterswehr-Mitglieder von Oberbürgermeister Ulli Meyer ab. Taschen bekam er bei den Stadtwerken St. Ingbert. 70 „Weihnachtstaschen“ packte Albert Zitt und verteilte mit Hilfe weiterer Kameraden die Taschen in allen Löschbezirken. Unter Berücksichtigung aller Corona-Regeln brachten die Verteiler die Taschen an die Haustüren.