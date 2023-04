Bauarbeiten starten St. Ingberts Stadtpark bekommt neue Lampen

Der Wunsch nach einer besseren Beleuchtung in der Gustav-Clauss-Anlage ist zweifelsfrei eines der Dauerthemen in der St. Ingberter Kommunalpolitik. Direkt nach Ostern werden den zahlreichen Debatten im Orts- und Stadtrat während der vergangenen Jahre aber endlich Taten folgen. „Es ist noch offen, ob die beauftragte Firma mit ihren Arbeiten am nächsten Mittwoch oder Donnerstag beginnt, doch mit dem Bau der Beleuchtung geht es jetzt in jedem Fall los“, sagt Christian Lambert beim Termin direkt an den Resten des alten Stadtbades. „Die Bürgerinnen und Bürger sollen in jedem Fall vorab informiert sein, damit sie nächste Woche nicht von den Bauarbeiten überrascht werden“, ergänzt der Leiter der Abteilung Stadtgrün und Friedhofswesen im St. Ingberter Rathaus.