Chorprojekt in St. Ingbert MGV Frohsinn startet einen Projektchor Shantylieder

Die Singstunden finden, zunächst in vierwöchentlichen Rhythmus, jeweils 19.30 Uhr, im Gasthaus MÜ1, Neue Bahnhofstraße 15 in St. Ingbert, statt. Die nächste Singstunde wird am Mittwoch, 12. Juni, veranstaltet. Interessierte Sänger, sowie Instrumentalisten wie Akkordeon-, Gitarren- oder Mundharmonikaspieler sind willkommen. Weitere Infos bei Chorleiter Jan Hendrik Dithmar, Tel. (0171) 5 30 36 89.