So steht es um die neue Fahrradfabrik in St. Ingbert : Die ersten E-Bikes rollen bald vom Band

St. Ingbert Noch nicht mal ein Jahr nach Baubeginn macht die neue Fahrradfabrik in St. Ingbert beim Besuch der Wirtschaftsministerin schon mächtig Eindruck. Bereits Ende April beginnen erste Tests für die Produktion von E-Bikes.

Anke Rehlinger konnte sich dann bei einem Rundgang ein detaillierte Bild von der künftigen E-Bike-Fertigung machen, in deren Errichtung die Kettler Alu-Rad GmbH rund 75 Millionen Euro investiert. Stationen waren die extra für das Werk gefertigte hochmoderne Lackieranlage, in der die aus Asien gelieferten Rahmen veredelt werden, ebenso wie die rund 100 Meter lange Montagehalle, in der fünf jeweils 34 Meter lange Produktionsschienen entstehen, das vollautomatisierte Auslieferunsglager und das Hochregallager, aus dem jährlich bis zu 120 000 E-Bikes an Händler ausgeliefert werden sollen. Und da aktuell überall hohe Energiepreise ein Thema sind, durfte in den Erklärungen dieser Hinweis nicht fehlen: Die neue Fabrik in St. Ingbert soll auch in Sachen Nachhaltigkeit punkten. Beispiele sind ein Verfahren zur Energierückgewinnung in der Lackieranlage und Gebäude mit höchster, über dem gesetzlich vorgegeben Rahmen liegenden Energieeffizienz