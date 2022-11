Rätsel um Uhren-Panne : Warum die Marktplatz-Uhr in St. Ingbert monatelang still stand – und wer sie wieder in Gang gesetzt hat

Die Uhr am Marktplatz funktioniert wieder. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Monatelang stand die Uhr am St. Ingberter Marktplatz still und sorgte für Rätsel. Nun tickt sie plötzlich wieder. Wer hat sie repariert?

Seit einigen Tagen sorgt der Blick auf die Standuhr am St. Ingberter Marktplatz nicht mehr für Ärger, sondern tatsächlich für eine genaue Zeitangabe. Schon im Frühjahr war die Uhr auf zehn nach acht stehen geblieben. Auch nachdem die SPD Anfang Juni im Ortsrat Mitte angefragt hatte, warum die weithin sichtbare Uhr still steht, und wer sie wieder in Gang setzt, passierte zunächst nichts. Und selbst als die Marktuhr von jetzt auf gleich überraschend wieder funktionierte, blieben noch Rätsel.

DSM Zeit und Werbung GmbH ist Eigentümer der Uhr am Marktplatz in St. Ingbert

Doch ganz herrenlos konnte die Uhr, die schon über 20 Jahre lang am Marktplatz steht, ja auch nicht sein. Und war sie auch nie. Die SZ hat herausgefunden, dass die ZUW (DSM Zeit und Werbung GmbH), eine Tochtergesellschaft der Ströer Gruppe, Eigentümer der Werbeflächenuhr ist. Auf Nachfrage bestätigte die Unternehmenskommunikation der Ströer-Gruppe auch, dass eine eigene Stromversorgung für die Standuhr am Marktplatz besteht. Sie war nach Angaben des Unternehmens aus Köln aber nicht Ursache für den wochenlangen Stillstand. Und dem Eigentümer war nach eigenen Angaben schon lange bekannt gewesen, dass die Werbeuhr am Marktplatz auf einem Zeitpunkt verharrte.

Für das Beheben des Defekts waren allerdings Ersatzteile nötig. Und diese wiederum hatten, wie derzeit so oft bei Reparaturen, eine „sehr langwierige“ Beschaffungszeit. Jetzt soll der Uhrzeiger am Marktplatz aber wieder auf längere Sicht intakt bleiben, denn die DSM Zeit und Werbung GmbH lasse auch künftig die Standuhr von Technikern regelmäßig anfahren und kontrollieren.

Stadt findet Gestattungsvertrag in ihren Akten