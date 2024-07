Wichtige Verkehrsader bei St. Ingbert Schäden am Staffel bleiben Thema – Landesbetriebs für Straßenbau weist Vorwürfe zurück

Die massive Unterspülung der Staffelstraße (L 108) zwischen St. Ingbert und der Gemeinde Mandelbachtal, die mit dem Pfingstunwetter auftrat, beschäftigt die Menschen in der Mittelstadt weiter in hohem Maße. Der St. Ingberter Beigeordnete Markus Schmitt (Grüne) hatte nach der Sperrung der wichtigen Verbindungsachse nicht nur eine rasche Behebung der Schäden angemahnt mit Blick auf betroffene Menschen, die weite Umwege fahren müssen wegen der Vollsperrung, er hatte auch nach der Rolle des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) gefragt in Bezug auf den entstandenen Schaden.