Stadtwerke St. Ingbert und Bliestal : Stadtwerke sichern weiter die Versorgung

Die Zentrale der Stadtwerke St. Ingbert in der Oststraße bleibt vorerst für den Publikumsverkehr geschlossen. Foto: Elmar Müller

St. Ingbert/Bliestal Mit zunehmender Verbreitung des Coronavirus haben auch die Stadtwerke St. Ingbert und die Stadtwerke Bliestal ein Störfall- und Krisenmanagement aufgebaut und einen Pandemieplan erstellt. Die weiterhin sichere und zuverlässige Versorgung von Bevölkerung, Behörden, Industrie, Gewerbe und Dienstleister mit Energie und Wasser steht für die Stadtwerke an oberster Stelle und bleibt rund um die Uhr gewährleistet, heißt es in einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Mitteilung.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass das Trinkwasser unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gewonnen, aufbereitet und verteilt wird, sehr gut gegen alle Viren, einschließlich des neuartigen Coronavirus geschützt ist und wie gewohnt weiter getrunken werden kann. Die Stadtwerke haben intern einen Krisenstab eingesetzt. Die Teilnehmer des Krisenstabs stehen im engen Austausch innerhalb der einzelnen Abteilungen der Stadtwerke und mit den verantwortlichen Behörden. Sie beobachten die Lage, bewerten das Risiko im Rahmen ihres Pandemieplans jeden Tag aufs Neue und leiten die jeweils notwendigen Vorsorgemaßnahmen ein. Als Betreiber kritischer Infrastruktur – Energie- und Trinkwasserversorgung – müssen alle Maßnahmen zum Wohl der Bürger bestmöglich abgewogen werden.