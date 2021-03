St Ingbert : Stadtwerke werben für heimisches Wasser

St Ingbert Mit das beste Trinkwasser in ganz Deutschland habe die Stadt St. Ingbert, sagte Oberbürgermeister Ulli Meyer.

Anlässlich des Weltwassertags, der auf Initiative der Vereinten Nationen seit 1993 jährlich am 22. März begangen wird, haben die Stadtwerke und die Stadt St. Ingbert am Montag für heimisches Trinkwasser geworben. „Wir haben mit das beste Trinkwasser in Deutschland. Mehr Nachhaltigkeit geht nicht. Kurze Wege, beste Qualität und eine gesicherte Trinkwassergewinnung sprechen für unser Wasser“, sagte Oberbürgermeister Ulli Meyer. Wie die Stadt mitteilt, werden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke, also St. Ingbert und Blieskastel, jährlich 3,3 Milliarden Liter Wasser verteilt. Der Verbrauch in St. Ingbert selbst liege bei 1,9 Milliarden Litern. Zu den Haushalten werde das Wasser unterirdisch über ein umfangreiches Verteilnetz mit einer Gesamtlänge von 373 Kilometern geleitet.