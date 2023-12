Stadtverwaltung St. Ingbert Stadtverwaltung St. Ingbert begrüßt neue junge Mitarbeiter im Team

Ebenfalls in der Verwaltung sind schon seit August drei FOS-(Fachoberschul)-Praktikanten und ein Praktikant der Berufsfachschule Bereich Wirtschaft tätig. Auch die kommunalen Kitas wurden personalmäßig mit Nachwuchskräften aufgestockt. Drei junge Frauen begannen die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin. Sie verstärken die Teams in der Kita Luitpold, Kita Oberwürzbach und in der Kita Am Stiefel in Rentrisch. Eine Vorpraktikantin und ein Vorpraktikant im Beruf Erzieher/in, zwei FOS-Praktikantinnen, ein FOS-Praktikant, fünf Praktikantinnen der Berufsfachschule Bereich Gesundheit und Soziales, eine Kinderpflegerinnenpraktikantin sowie eine Anerkennungspraktikantin unterstützen ebenfalls tatkräftig die Betreuungsarbeiten in den Kitas.