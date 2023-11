Entdeckungstouren in St. Ingbert Stadtspaziergänge durch St. Ingbert zwischen Bayern, Barock und Biosphäre

Beide Touren der Saarpfalz-Touristik am Samstag, 11. November, sowie am Sonntag, 12. November, starten jeweils um 9.30 Uhr am Haupteingang des Rathauses. Die Teilnahme an dem rund zweieinhalbstündigen Stadtspaziergang durch St. Ingbert ist für alle daran Interessierten kostenfrei. Der Transfer zwischen Innenstadt und Alter Schmelz erfolgt mit eigenem Pkw.