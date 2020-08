Stadtrundgang durch St. Ingbert : Stadtrundgang „Biosphäre findet Stadt“ in St. Ingbert

St. Ingbert Susanne Nimmesgern bietet am Samstag, 8. August, ab 10 Uhr einen Rundgang durch die Biosphärenstadt St. Ingbert an. Die Teilnehmer erfahren, warum St. Ingbert weltweit die einzige Stadt vergleichbarer Größe in einem Biosphärenreservat ist, und warum die Stadt-Land-Beziehung als Alleinstellungsmerkmal unserer Region so bemerkenswert ist.

Die im Bliesgau übliche Erbteilung bei den bäuerlichen Betrieben führte geschichtlich dazu, dass dort die Landwirtschaft nur im Nebenerwerb betrieben werden konnte und die Menschen in der Stadt einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit nachgehen mussten. Während der Bliesgau als ländlich geprägter Raum St. Ingbert mit seinen Produkten, beispielsweise Obst, Gemüse, Fleisch, Milch etc., versorgte, stellte die Stadt gleichzeitig die erforderlichen Arbeitsplätze für die Region. Diese Beziehungen sind bis heute - jedoch in veränderter Form - erhalten. Die Teilnahme an dem zweistündigen Stadtrundgang ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Treffpunkt ist am Haupteingang des Rathauses am Marktplatz.