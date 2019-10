St. Ingbert In seiner jüngsten Sondersitzung hat der Stadtrat von St. Ingbert einstimmig für die Umwidmung der benötigten Mittel gestimmt.

Bei einer Sondersitzung sicherte der Stadtrat von St. Ingbert jetzt auch die Fertigstellung des Laborgebäudes auf der Alten Schmelz. Am Donnerstagabend, 17. Oktober, genehmigte der Rat einstimmig die Umwidmung von rund 650 000 Euro für die Fertigstellung des Laborgebäudes. Die Mittel wurden laut Vorlage der Verwaltung von der Buchungsstelle „Mint-Campus/Sanierung Technisches Büro“ umgebucht. Somit konnte der Rat im anschließenden nichtöffentlichen Teil der Sitzung die weiteren Aufträge für den Bauabschluss (unter anderem Abbrucharbeiten,Elektro- und Lüftungsarbeiten, Brandschutzmaßnahmen, Heizungs- und Sanitärarbeiten sowie Innenputz und Trockenausbau) vergeben.

Die Umwidmung erfolgte ohne größere Diskussion. Wie Bürgermeister Markus Schmitt (Die Grünen) zu Beginn der Sitzung erklärte, habe die Verwaltung die Thematik zuvor bei einer Besprechung mit den Fraktionsvorsitzenden erläutert. Dabei habe sich herausgestellt, so Schmitt, dass es bei der Herrichtung des Laborgebäudes zu Mehrkosten komme. Hauptsächlich bedingt seien diese durch die Steigerung des Baukosten-Indexes auf 12,5 Prozent. Deshalb müsse für die Beauftragung der nächsten ausgeschriebenen Gewerke nachfinanziert werden.

Auch wenn man natürlich über die Mehrkosten nicht glücklich sei, so sei es wichtig, dass das Projekt nun weitergehe, machte CDU-Fraktionschef Frank Breinig deutlich. Zahlreiche Menschen, Vereine und Institutionen hätten viel Herzblut in diese Sache gesteckt. Für alle Beteiligten setze man nun das Zeichen, dass es voran geht, betonte Breinig. So spielt der 2014 gegründete Verein Mint-Campus bei der Revitalisierung der Fläche eine wesentliche Rolle. Er bündelt und koordiniert die unterschiedlichen Mint-Initiativen, zu denen zum Beispiel neben einer technischen Jugendwerkstatt eben auch das Schülerforschungs- und Technikzentrum zählt.