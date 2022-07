St. Ingberter Verwaltung auch im Sommer handlungsfähig : So vermeidet St. Ingberts Stadtrat den Ferienausschuss

Die St. Ingberter Stadtverwaltung soll auch bis September 2022 finanziell handlungsfähig bleiben. Foto: Oliver Berg/dpa Foto: dpa/Oliver Berg

St. Ingbert Der St. Ingberter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung seine Sommerpause vorbereitet. Befristet bis 30. September hat der Rat die Verwaltung in Ergänzung seiner Geschäftsordnung wieder bei einer Gegenstimme aus der Fraktion Die Linke ermächtigt, in der Sommerzeit ohne Wertgrenze Aufträge zu vergeben.

So soll auch in diesem Jahr die Einberufung eines sogenannten Ferienausschusses vermieden werden.