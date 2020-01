Neue Sitzordnung im Stadtrat : Ratsmitglieder bemängeln schlechte Akustik

St. Ingbert Seit diesem Jahr tagt der Stadtrat von St. Ingbert in neuer Sitzordnung. Doch nicht alle Abgeordneten sind damit zufrieden.

Das neue Jahr brachte so einige Veränderung für die Stadtratsmitglieder in St. Ingbert mit sich. Statt mit einer regulären Sitzung, ging es zum Jahresstart gleich mit einer Sondersitzung zum Thema Erweiterung der abat+ los. Und was während der Sitzung auch sofort auffiel: man hatte die Sitzordnung verändert. Statt dass sich Ratsmitglieder und die Verwaltung wie bisher in langen Sitzreihen gegenüber saßen, hatte man die Anordnung der Tische auf Vorschlag des Oberbürgermeisters Ulli Meyer etwas aufgelockert.