Stadtrat St. Ingbert : Stadtrat tagt wieder in voller Besetzung

Der St. Ingberter Stadtrat wird am 23. Juni nochmals in voller Besetzung tagen, dann auch wieder im Sitzungsaal des Rathauses . Foto: Holger Hansen

St. Ingbert Der OB zieht eine positive Bilanz für Arbeit im Corona-Sonderausschuss.

Vergangene Woche hat der „Sonderausschuss Corona“ zum letzten Mal getagt. Am kommenden Dienstag, 23. Juni, findet wieder eine reguläre Stadtratssitzung in Vollbesetzung aller Mitglieder statt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Oberbürgermeister Ulli Meyer wolle im nächsten Stadtrat beantragen, dass künftig wieder die reguläre Ausschuss- und Stadtratsarbeit fortgeführt wird. Die Aufgabenübertragung an den Corona-Ausschuss war bis Ende September befristet. Sofern der Stadtrat zustimmt, könnten nach der Sommerpause die Ratsmitglieder die Arbeit in allen Ausschüssen wieder aufnehmen.

Die Corona-Pandemie machte diesen „Not-Ausschuss“ notwendig, um die demokratische Handlungsfähigkeit zu sichern. Am 23. März hatte der St. Ingberter Stadtrat beschlossen, dass der Haupt-, Personal und Finanzausschuss als „Sonderausschuss Corona“ alle Angelegenheiten, die nicht nach den Bestimmungen des Kommunalen Selbstverwaltungsgesetz dem Stadtrat vorbehalten sind, übernimmt. Von dieser Beauftragung musste der Corona-Ausschuss, dank des glimpflichen Verlaufs der Corona-Pandemie, kaum Gebrauch machen. Mit dem Corona-Ausschuss war, in der Zeit von März bis Juni, jederzeit ein demokratisch gewähltes Gremium handlungsfähig. Der Ausschuss tagte jeweils einmal im Mai und im Juni. Alle Ratsmitglieder konnten an den beiden Ausschüssen auf freiwilliger Basis teilnehmen, so war jederzeit eine Transparenz gegeben. Für die Fraktionen, die im Ausschuss nicht vertreten waren, bestand die Möglichkeit Anträge einzureichen und sich so auch in den Not-Zeiten einzubringen. Zusätzlich unterrichtete der St. Ingberter Oberbürgermeister in einer wöchentlichen Telefonkonferenz alle Fraktionsvorsitzenden und fraktionslosen Mitglieder über aktuelle Themen.