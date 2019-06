Arbeiterwohlfahrt : Stadtpark wurde Treffpunkt für Generationen

St. Ingbert Am Samstag lud die Arbeiterwohlfahrt wieder in die Gustav-Clauss-Anlage ein. Es ist ein ganz besonderes Fest.

Vor allem wurde die Zeit im Stadtpark aber für nette Gespräche genutzt. Hier trafen sich im fortgeschrittenen Alter sogar Nachbarskinder wieder. Das lange eher durchwachsene Wetter konnte den Feiernden nichts anhaben. Die aufgebauten Zelte und Pavillons halfen gegen Sonne und hielten auch den um die Mittagszeit einsetzenden Regen ab. Andreas Herold hätte sich am Samstag noch mehr Besucher gewünscht, doch zufrieden mit dem Zuspruch war er trotzdem. „Jedes Jahr kommen einige Bewohner aus dem Mathildenstift und dem Bruder Konrad- sowie dem Fidelis-Haus hierher. Allein, wenn ich sehe, was die für Spaß haben, dafür lohnt es sich doch, es immer wieder zu organisieren“, so der Vorsitzende des Awo-Ortsvereins, „wir haben außerdem den amtierenden und den künftigen Oberbürgermeister hier. Das ist eben was, was nicht mit Politik zu tun hat, sondern es vor allem für all diejenigen, die was für St. Ingbert machen wollen.“ Sei es als Unterstützung am Grill oder bei der Essensausgabe, so wie Hans Wagner in seiner roten „Awo-Schürze“, oder als Gast wie Ulli Meyer, der mit einem Teil seiner Familie zum Essen gekommen war.