Kostümball für die Kleinen in der ausverkauften Stadthalle Ein närrischer Nachmittag für die Kinder

Ein Teil des Bühnenparketts bot sich als Schlitterbahn an, es wurde getanzt, gehüpft und gesungen. Selbst während der Auftritte gingen die Kids ihrem Bewegungsdrang nach. So lief ein kleiner Löwe während des Auftritts der Juniorengarde entspannt durch deren Reihen und schaute sich die Tänzerinnen ganz aus der Nähe an. Mit der Gruppe Topolina tanzten die Kinder den Jubiläums-Flashmob. Schade, dass eine Zeitung noch keine bewegten Bilder liefern kann, denn dieses farbenfrohe Gewusel, das sich rhythmisch bewegt, war ein Augenschmaus. Viele Eltern oder Großeltern hatten sich dem Anlass entsprechend ebenfalls verkleidet, thematisch meist angelehnt an das Outfit des Nachwuchses. Bei den Zumba-Mitmachliedern ging die Post auf der Bühne so richtig ab.