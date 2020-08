Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtmarketing geht neue Wege : In St. Ingbert kommt der Stadtgutschein

So wird der neue St. Ingberter Stadtgutschein aussehen, für dessen Einführung jetzt geworben wird. Foto: Heidi Houy

St. Ingbert Bisher hat die Firma Local Heroes Gutscheinsystem für Kunden und Läden in St. Wendel und Saarlouis etabliert. Jetzt soll die Gutschein-App auch in St. Ingbert Fuß fassen. Und so funktionert das Bezahlmodell.