Party in der St. Ingberter City gestartet : Das Ingobertusfest brummt wieder (mit Bildergalerie)

St. Ingbert Mit Musik, Böllerschüssen und Fassanstich hat St. Ingbert an diesem Freitagabend sein Stadtfest, das Ingobertusfest, eröffnet.

Ein paar Wolken am Himmel, ansonsten laue Temperatur und gute Stimmung auf dem St. Ingberter Maxplatz an diesem Freitagabend. Zwei Jahre fiel das Stadtfest wegen Corona flach. Und auch zur Eröffnung hat Corona noch die Finger im Spiel: Oberbürgermeister Ulli Meyer ist in Quarantäne, für ihn schwingt Bürgermeisterin Nadine Backes den Hammer. Musik, Anstich des Fasses, Böllerschüsse. Das Fest ist um 17.30 Uhr offiziell eröffnet. Der Freitagabend und der ganze Samstag gehört den Feiernden in der Mittelstadt.