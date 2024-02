St Ingbert Lesung zu neuem Führer durch Biosphäre

St Ingbert · Markus Dawo stellt sein neues Buch „Biosphärenreservat Bliesgau – Ein Reise- und Freizeitführer“ am Mittwoch, 21. Februar, ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei in der St. Ingberter Fußgängerzone, Kaiserstraße 71, vor.

18.02.2024 , 11:40 Uhr

Der Autor Markus Dawo Foto: Stefan Wirtz