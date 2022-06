Schaukasten in St. Ingbert : Hingucker aus St. Ingberts Historie

St. Ingbert Das Stadtarchiv zeigte Fotoschätze im neuen Schaukasten in der Olk-Passage in der Innenstadt.

Geschichtsinteressierte haben jetzt in der Olk-Passage zwischen der Fußgängerzone und dem Schmelzer-Parkplatz einen neuen Anlaufpunkt. Denn in der „Informationsgasse“, so Stadt-Pressesprecher Florian Jung, findet sich zwischen Angeboten von Stadt und WSSI einen neuer Blickfang. Unter dem Titel „Neues von gestern“ präsentiert das St. Ingberter Stadtarchiv ein Schaufenster mit historischen Fotografien aus seinen Beständen. Der beleuchtete Schaukasten ist dabei die Spende eines St. Ingberter Bürgers, dessen Name das Stadtarchiv nicht verraten darf.

Bei der Vorstellung des neuen Angebots in der Olk-Passage unterstrich Heidemarie Ertle, die Leiterin des St. Ingberter Stadtarchivs, dessen Intention: „Wir bieten zwar einen Blick in die Vergangenheit, der für viele dennoch neu sein wird.“ Zum Start bietet das Stadtarchiv, bei dem sich Peter Klaus um den Fotobestand kümmert, ein sehr breites Spektrum, „auch um zu zeigen, was wir alles in unseren Beständen haben.“ Die Auswahl der ersten acht Aufnahmen („Blende auf: Die Geschichte St. Ingberts durch die Linse des Fotografen gesehen“) bietet in der Tat einen weit gefassten Eindruck St. Ingberter Motive. Zu sehen sind unter anderen fünf Taxifahren, die vor der Kulisse des Stadtbades vor ihren schwarzen Mercedes-Karossen stehen., eine Kutsche, die 1944 den St. Ingbertern die Post brachte, und eine Ansicht des Krämerschen Eisenwerkes im Jahr 1888. Wie den anderen Motiven ist ihnen gemeinsam: eine fotografische Handschrift und Reiz eine genaueren Blicks für die Details.