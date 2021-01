Christbaum-Verwertung in St.Ingbert : Aus St. Ingberter Christbäumen wird schon bald Fernwärme

St. Ingbert Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Diese Frage stellten sich viele Bürger in der letzten Woche. In diesem Jahr sammelten weder Vereine noch Feuerwehr die Bäume ein. Schnell handelten Oberbürgermeister Ulli Meyer, der Beigeordnete Markus Schmitt und die Mitarbeiter des Baubetriebshofs.

Stadtweit richteten Mitarbeiter des Baubetriebshofs Sammelplätze ein. Das Angebot nahmen die St. Ingberter großzügig an und so wuchs Zug um Zug bis zum Beginn dieser Woche so mancher Tannenberg. Am Montag dieser Woche starteten Arbeitskolonnen von Baubetriebshof und Stadtgärtnerei zu den Plätzen. Vorort häckselten sie die Bäume in großen mobilen Häckslern zu handlichem Schnittgut. Anhängerweise brachten die Mitarbeiter das Häckselgut zur Kompostieranlage. Dort lagert es nun zwischen und wartet auf seine weitere Verwendung.