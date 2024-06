Weichenstellung für Sicherheit in Oberwürzbach Lange Suche bei Gerätehaus hat ein Ende - Gordischer Knoten in Oberwürzbach zertrennt

Manchmal macht es Sinn, gute Nachrichten aus dem Wahlkampf rauszuhalten und vor der Wahl nicht breitzutreten, sprich detailliert zu präsentieren. Und Zurükhaltung kann selbst dann geboten sein, wenn es um ein Vorhaben geht, um das die kommunalpolitisch Verantwortlichen und die Verwaltung jahrelang gerungen hatten und das nach vielem Hin und Her doch noch eine umsetzbare Lösung gefunden hat – wie beim Feuerwehrgerätehaus in Oberwürzbach. Der Oberwürzbacher Ortsrat hatte es schon Anfang April und der St. Ingberter Stadtrat Ende April einstimmig beschlossen. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Oberwürzbach, das seinen schon lange unzureichenden Vorgängerbau in der Steckentalstraße ersetzen soll, wird am Beginn der Ommersheimer Straße im Flurstück Kesselwald stehen. Und nicht im Hirschental oder am Sportplatz. Standorte in den Stadtteilen, die früher mal favorisiert oder zumindest ernsthaft geprüft worden waren.