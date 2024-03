Weltwassertag 2024 Auch die Versorgung mit Wasser wird in St. Ingbert digital

Jürgen Bach, Geschäftsführer der Stadtwerke, erklärt: „Wir investieren kontinuierlich in die Infrastruktur, um ein nachhaltige und effiziente Trinkwasserversorgung für die St. Ingberter zu gewährleisten.“ Letztlich brächten globale Veränderungen neue Anforderungen an die Unternehmen mit sich, die Wasser zutage fördern, und damit auch für die Biosphären-Stadtwerke St. Ingbert. Um eine sichere Versorgung jederzeit zu gewährleisten, werden hier hochverfügbar aktuelle Daten aus allen Brunnen, Pumpstationen und Hochbehältern benötigt. Und damit wird auch die Wasserversorgung immer digitaler. In den letzten Jahren wurde daher kontinuierlich nicht nur in das Wassernetz investiert, sondern auch in die Steuerungs- und Übertragungstechnik. So ist es möglich, die Prozesse in Echtzeit zu überwachen und bei Bedarf in die Anlagen von jedem Ort der Welt eingreifen zu können. Selbstverständlich geschützt durch ein umfangreiches und zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS).