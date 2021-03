Bei der Bundestagswahl : Stadt St. Ingbert rechnet mit wesentlich mehr Briefwählern

St Ingbert Weil es im Herbst wohl mehr Briefwähler als sonst geben wird, will die Stadtverwaltung mehr Briefwahlbezirke ausweisen.

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die örtliche Organisation der Bundestagswahl, die bekanntlich am Sonntag, 26. September 2021, stattfindet. Wie Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) am Dienstagabend in der Stadthalle mitteilte, werden, aller Voraussicht nach, die Anzahl der Wahllokale, beziehungsweise der -bezirke erheblich reduziert. Wie Meyer im öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses berichtete, soll im Gegenzug die Anzahl der Briefwahlbezirke erhöht werden. Im Rathaus geht man davon aus, dass wegen der Pandemie und der entsprechenden Kontaktreduzierung wesentlich mehr Bürger von der Möglichkeit, ihr Kreuz in den eigenen vier Wänden statt etwa in einem Schulklassen- oder Pfarrsaal zu machen, Gebrauch machen werden. Unabhängig davon ist der Trend bei Urnengängen schon seit vielen Jahren mehr und mehr weg vom persönlichen Besuch im Wahllokal und hin zur Briefwahl.