Rohrbach Zwei Gruppen der städtischen Kindertagesstätte Detzelstraße sind derzeit ins ehemalige Rathaus ausgelagert. Weitere Kinder werden dort nicht betreut werden, stattdessen wird ein ganz neuer Standort gesucht.

In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Rohrbacher Ortsrat erneut mit der Situation der stätischen Kindertagesstätte Detzelstraße. Dabei machte Mike White, der Leiter der neuen Stabsstelle Familie, Soziales und Integration deutlich, dass man sich in der Verwaltung entschlossen habe, von einer Erweiterung der Kita Detzelstraße abzusehen und stattdessen nach einem geeigneten Standort für den Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens zu suchen. Dies habe man auch so gegenüber den Mitarbeiterinnen, der Elternvertretung und dem Förderverein des Kindergartens kommuniziert.

Umbau der städtischen Kita in Rohrbach : Wie geht es in der Detzelstraße weiter?

Mike White stellte klar: „Die Kinder, die jetzt noch in der Detzelstraße sind, bleiben dort.“ Und weiter erklärte White: „Es kommen keine Krippenkinder in das Ausweichquartier.“ Der Leiter der Stabsstelle sicherte zu: „Wir werden es den Kindern und Erzieherinnen, die in dem Ausweichquartier sind, so angenehm wie möglich machen.“ Auch werde die Gestaltung der Außenanalage in Absprache mit der Kita-Leitung neu geplant. Das Ausweichquartier werde schließlich noch einige Jahre gebraucht.