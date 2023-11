Stadtrat St. Ingbert Unterlagen zum Verkauf des Bläse-Hauses sind für jeden einsehbar

Die St. Ingberter Stadtverwaltung macht jetzt alle Unterlagen zum Verkauf des Bläse-Hauses öffentlich. Damit werde eine Entscheidung des Stadtrats in St. Ingbert am 19. Oktober umgesetzt, wonach die Unterlagen rund um den Verkauf des Bläse-Hauses zugänglich sein sollen, damit die Vorgänge um den Verkauf transparent für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar und einsehbar sind, so das Rathaus in einer Mitteilung. In den Unterlagen befinden sich das unabhängige Dekra-Wertgutachten, die unterschiedlichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen, sowie die Protokollierung des Verkaufs über bekannte Immobilienportale und Makler und die Dokumentation des gesamten Verkaufs. Interessierte finden die Unterlagen (Stadtratsunterlagen sowie Stiftungsunterlagen) im öffentlichen Teil der Sitzung vom 19.10.2023: https://t1p.de/t1eg1. Zudem gibt es zwei Direktlinks: Zu den Stiftungsunterlagen:https://t1p.de/9d9xm sowie zu den Sitzungsunterlagen im Stadtrat: https://t1p.de/t425m.