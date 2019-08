Hommage an Weisgerber : Gemälde erinnern an Albert Weisgerber

St. Ingbert Die Stadt hat zwei Kunstwerke von Jutta Mohr gekauft, Ein weiteres Bild ist eine Schenkung der Künstlerin.

Die gebürtige Hermeskeilerin studierte an der FH Trier visuelle Kommunikation, arbeitete als Kommunikationsdesignerin, ehe sie sich in Beruf und Leben neu orientierte. Von 2005 bis 2013 übernahm sie das Management und die Koordination der SVS Schulprojekte „Zeitung macht Schule“. Ihre Künstlerischen Ziele sind freie und kommunikative Malerei sowie die Intensivierung und Perfektionierung. Ihre Werke waren zuletzt 2018 in der Rathausgalerie zu sehen. Ebenfalls stellte sie mehrfach im Kirkler Bildungszentrum und in Homburg aus.

Jutta Mohr schuf einen Bilderzyklus, der sich an den zahlreichen Selbstportraits des Künstlers orientiert. Ein Bild der Reihe wurde bereits verkauft. Zwei weitere mit den Titeln „Gruß aus München“ und „Grüße von der Front“ erwarb nun die Stadt St. Ingbert. „Grüße aus St. Ingbert“ gab Mohr der Biosphärenstadt als Schenkung dazu. Bei ihrer Arbeit setzte die Künstlerin sich intensiv mit den verschiedenen Etappen aus Weisgerbers Leben auseinander. Dabei studierte sie auch seine Briefe. Texte an Familie und Freunde, verfasst in Sütterlin. Sie wurden, wie die Selbstbildnisse, Teil ihrer Kunstwerke.

Auf jeder Darstellung trägt Weisgerber einen zum Ort passende Accessoires. In St. Ingbert die Grubenmütze, in München einen Strohhut mit Bier in der Hand, an der Front die Uniform. Über die farbintensiven Darstellungen sind in weiß die Texte in originaler Handschrift gelegt. Sie wurden in aufwändigem Verfahren als Schablonen von Kopien der originalen Briefe erstellt und aufgesprüht. Auch die Briefmarken und Stempel sind in die Kunstwerke integriert. Eine Dokumentation der unterschiedlichen Lebensstationen des Malers, aus St. Ingbert, München und von der Front.