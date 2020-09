10 000 Stück : Stadt gibt gespendete Corona-Masken an Vereine weiter

St. Ingbert Ein St. Ingberter Unternehmen hat der Stadt 10 000 Masken zur Verfügung gestellt. Davon profitieren ortsansässige Vereine.

10000 Einmalmasken hat die Firma Business & Education Center St. Ingbert GmbH am Dienstag an die Stadtverwaltung gespendet (wir berichteten). Max Gao und Mengdi Hu übergaben die Masken an Oberbürgermeister Ulli Meyer. „Wir betreuen und beraten chinesische Unternehmen im Saarland. Durch gute Kontakte nach China haben wir die Masken besorgen können und haben diese gerne an die Stadt gespendet“, so der Gesellschafter des Unternehmens.