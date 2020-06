Brücke in der Au in St. Ingbert bleibt gesperrt : Verhandlungen über gesperrte Bahnbrücke dauern weiter an

Bei der gesperrten Fußgängerbrücke in der Au sind sich Stadt und Deutsche Bahn weiter uneins. Foto: Elmar Müller

St. Ingbert Bereits seit Juli 2018 ist die Fußgängerbrücke über die Bahnstrecke in der Au gesperrt. Viele Spaziergänger und Radfahrer ärgern sich, dass die Öffnung noch nicht erfolgt ist. Die Stadtverwaltung steht mit der Deutschen Bahn seit Monaten in Kontakt, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt.

Auch ein Gutachten zum Zustand der Brücke liege vor. Die Widerlager der Brücke müssen demnach saniert werden. Die Sanierung und die Übernahme der Kosten hat die Deutsche Bahn zugesichert und weiterhin ein Angebot gemacht, dass die Brücke in städtisches Eigentum übergehen kann. Die Bahn selbst wird lediglich eine dreijährige Garantie für die erforderlichen Sanierungsarbeiten übernehmen.

Für die Stadtverwaltung sei dieses Angebot nicht akzeptabel. Wie die Brücke dauerhaft standsicher bleibe, könne niemand beurteilen. Käme es nach den drei Jahren zu Brückenschäden, müsste die Stadt nach der Übernahme die Kosten für den Brückenabriss und die Sperrung der ICE-Strecke übernehmen.