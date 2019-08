Freizeit : Anmeldung für die Ferienfreizeit

St. Ingbert Das Jugendbüro der Stadt St. Ingbert bietet auch in den Herbstferien wieder ein buntes Programm an. In der zweiten Woche, also vom 14. bis 18. Oktober, finden für Schulkinder im Alter von sechs bis 13 Jahren die Ferienspiele statt.

Unter anderem steht eine Fahrt zum Eifelpark nach Gondorf und in die St. Ingberter Wasserwelt „das blau“ an. Die Kosten betragen pro Kind insgesamt 60 Euro.