Nationale Klimaschutzinitiative hilft St. Ingbert Fördergeld für Wärmeplanung in St. Ingbert

Markus Schmitt (Bündnis 90/Die Grünen), der als Beigeordneter für Klimaschutz, Umwelt und Stadtentwicklung für die Wärmeplanung zuständig, freut sich, dass dieses Projekt „endlich Fahrt aufnimmt und in eine neue Gestaltungphase übergeht.“ Schmitt verweist auch darauf, dass die Wärmeplanung landesweit eine weitere Hürde genommen. Denn das saarländische Umweltministerium habe mit der Schornsteinfegerinnung eine Absprache getroffen, wonach deren Kenntnisse in Bezug auf Heizungsarten und Energieträger anonymisiert und damit datenschutzkonform weitergegeben dürfen. Dass spare den Kommunen Zeit und Geld bei der Wärmeplanung. Der Beigeordnete lobte auch noch die Beschäftigten der Biosphären-Stadtwerke St. Ingbert, „die diesen Prozess begleiten und ein Garant dafür sind, dass es in St. Ingbert langfristig gute und günstige, aber auch ökologische Energie gibt und geben wird.“