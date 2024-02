Debatte um Containerstandorte in St. Ingbert Container-Brände lenken die Blicke auf das Altpapier

Die CDU-Fraktion hat das Thema Altpapier in der jüngsten Sitzung des Bau- und Werksauschusses gleich von zwei Seiten angeschnitten. Den Ausgangspunkt für eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung stellten dabei „Altpapier-Containerbrände in St. Ingbert“ dar. Die beiden jüngsten dieser Brände, Ende des vergangenen Jahres sowie zu Beginn dieses Jahres und beide auf dem Parkplatz am Jugendzentrum in der Pfarrgasse (wir berichteten), waren demnach laut CDU Hauptanlass der Anfrage. Diese beiden Vorfälle weckten bei den Christdemokraten zudem Erinnerungen an insgesamt sechs solcher Containerbrände im Stadtgebiet von St. Ingbert, vor allem jedoch an einen solchen Brand an der Südschule am 28. Mai 2023. Damals war es gelungen, den Täter zu ermitteln. Da „brennende Altpapier-Container keine Mutproben beziehungsweise Kavaliersdelikte“ seien, wollten die Christdemokraten vom Abfall-Bewirtschaftungsbetrieb der Mittelstadt St. Ingbert (ABBS) wissen, ob es ähnliche Erkenntnisse zu dem Brand im Januar 2024 gebe.