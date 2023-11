St. Martin in Oberwürzbach Mit besonderem Bezug zu St. Martin

Doch was ist der Ursprung dieses Martinstag genannten Festes? Auch das lernen die Kinder. Einen besonderen Bezug haben sie im St. Ingberter Stadtteil Oberwürzbach zu dem Heiligen, welcher um das Jahr 316 geboren sein soll und seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Denn seit 2015 gehören die Oberwürzbacher zur Pfarrei Heiliger Martin. In der Sakristei der Pfarrkirche Herz Jesu erinnert nicht nur ein Fenster an die Geschichte, sondern am vergangenen Freitag auch eine Aufführung bei der Feier anlässlich des Martinstages. Passend zum Anlass wurden in der Kirche auch Martins- und Laternenlieder gesungen. „Jedes Jahr erinnern wir uns an Martin, und was er getan hat. Das ist wichtig, auch wenn es eine einfache Sache war, die er getan hat. Er hat seinen Mantel geteilt“, sagte Pfarrer Alexander Klein, „so einfach und doch so wichtig. Wir beten für Jesus, dass er uns hilft, so wie Martin zu handeln.“ Einige der Kirchenbesucher hatten Nützliches für das „Treff em Gässje“, wie beispielsweise Hygieneartikel dabei, denn nicht zur am Martinstag gehe es um die Freude am Helfen und Teilen.