Stadtrat St. Ingbert Die Verkehrsdaten am Campus Süd waren dem LfS zu dünn

St. Ingbert · Wenn das Cipsa sein komplettes Domizil nach St. Ingbert verlegt, wird das auf dem dafür ins Auge gefassten Areal neue Arbeitsplätze, aber auch mehr Verkehr bedeuten. Ein neues Gutachten, das die Stadt in Auftrage gegeben hat, muss klären, was der Knotenpunkt Am Güterbahnhof/Saarbrücker Straße an Auto-Bewegungen verkraften kann.

28.06.2024 , 15:24 Uhr

Auf dem Weg von und zum künftigen „Campus Süd“ ist der Eisenbahntunnel am Knotenpunkt Am Güterbahnhof/Saarbrücker Straße die Engstelle. Foto: BeckerBredel