Energiewende in St. Ingbert Sonnenstrom-Experten: So ließe sich die Energiewende nicht mehr aufhalten

Die Stimmung ist prächtig im Besprechungsraum des Rohrbacher Unternehmens „Pro Energy Solutions“. Geschäftsführer Alexander Heidt und Betriebsleiter Alexander Schleining stellen mit viel Elan vor, was ihre Firma in der Alfred-Lippmann-Straße macht: Planung, Installation und Großhandel für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher. Eine Delegation der Stadt St. Ingbert mit Vertretern aus Rathaus und Ehrenamt hört gespannt zu, stellt Zwischen- und Nachfragen, entwickelt neue Gedanken und berichtet über eigene Erfahrungen mit der Technik daheim. Es geht einmal mehr um die Energiezukunft der Stadt. Oberbürgermeister Ulli Meyer hat sich in diesem Sommer die Energiebranche als Thema seiner Besuchsreihe in heimischen Betrieben gewählt. Der Vormittag in der Alfred-Lippmann-Straße bildet den Abschluss.