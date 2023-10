St. Ingbert begrüßte Neugeborene St. Ingberts Neugeborene wurden mit Geschenken begrüßt

Jedes von ihnen erhielt – zusammen mit seinen Eltern – ein Begrüßungspaket mit Informationen und Leitfäden zum Kita-Navigator, Spielplätzen, Angeboten wie Wickeltische, Stillecken und Nette Toiletten sowie Freizeit- und Veranstaltungsmöglichkeiten in der Mittelstadt. Außerdem bekam jedes Neugeborene, dessen Eltern ihren Hauptwohnsitz in St. Ingbert haben, eine freiwillige Leistung von 200 Euro (aufgeteilt in 100 Euro Gutschein für St. Ingberter Geschäfte und 100 Euro in bar). Insgesamt konnten sich in zwei Veranstaltungen 132 Kinder aus den Stadtteilen St. Ingbert-Mitte (91), Hassel (11 Kinder), Oberwürzbach (3 Kinder), Rohrbach (23 Kinder) und Rentrisch (4 Kinder) das Begrüßungspaket abholen.