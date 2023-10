Feuerwehr St. Ingbert St. Ingberts Feuerwehr war stark gefordert

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rückten die Einsatzkräfte zu einem größeren Wasserschaden in die Glashütterstraße aus. Aus einem defekten Wasserboiler trat Wasser aus und verteilte sich vom 3. Obergeschoss bis zum Erdgeschoss. Mit Wassersaugern nahmen die Einsatzkräfte das Wasser auf. Am Mittwochmittag rückte die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw in der Ensheimer Straße aus. Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte das Unfallopfer in eine Klinik. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit Polizei und Ortpolizei die Unfallstelle ab. Nur wenig später löste ein Rauchmelder in der Blieskasteler Straße aus. Der Grund konnte nicht festgestellt werden. Am Donnerstagnachmittag löste die Brandmeldeanlage in einem Geschäftshaus in der Fußgängerzone aus. Einen Grund stellten die anrückenden Einheiten nicht fest. Gegen Abend rückte die Feuerwehr Rentrisch vermeintlichen Rauchentwicklung im Dorf aus.