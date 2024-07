Feuerwehr St. Ingbert St. Ingberts Feuerwehr war im Einsatz bei Gewitter und Feuern

Zu zwei Brandeinsätzen rückte die Feuerwehr am Freitag und Samstag aus. Am Freitagnachmittag brannte ein Stück Waldboden und Unrat im Bereich des Kinderspielplatzes am Wildpark in Hassel. Einsatzkräfte aus Hassel löschten mit speziellem Löschmaterial die Brandstelle ab. Am Samstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Gewerbegebiet Pottaschwald aus. Ein Einmalgrill hatte einen Brand an einer Fassade ausgelöst. Es kam zu einer starken Rauch- und Hitzeentwicklung, aber zu keinem offenen Feuer. Zwei Feuerwehrmänner löschten unter schwerem Atemschutz die beaufschlagten Gebäudeseiten und Fassadenteile ab. Zudem öffneten sie die Fassade und löschten diese ab. Durch den Brand wurde die Gasleitung zum Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Gaszufuhr zum Gebäude schieberten die Helfer ab. Die Stadtwerke kontrollierten die Gasleitung auf Beschädigungen.