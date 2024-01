103-Jährige in St. Ingbert St. Ingberterin feierte ihren 103. Geburtstag

St Ingbert · St. Ingberts Ortsvorsteherin Irene Kaiser durfte am vergangenen Freitag (19. Januar) ganz besondere Glückwünsche überbringen. Elisabeth Weinheimer feierte ihren 103. Geburtstag. Geboren wurde Elisabeth Weinheimer am 19. Januar 1921 in Güdingen.

22.01.2024 , 13:36 Uhr

Ortsvorsteherin Irene Kaiser und Ulrike Mauß gratulieren im St.-Barbara-Heim Elisabeth Weinheimer (vorne). Foto: Giusi Faragone